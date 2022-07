Die Interessengemeinschaft (IG) Stadtpark warnt auch nach einem Treffen mit Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos) und Veranstalter Michael Götz vor den ökologischen Schäden einer erneuten Ausrichtung des Filmfestivals auf der Parkinsel. Wie Sprecher Andreas Pfau nach dem Gespräch am Donnerstag mitteilte, kommen die Landschaftsschützer in ihren Berechnungen auf eine wesentliche größere Fläche, die durch die Zeltstadt und Bühnen belegt wird.

Dass größere Abstände zu den geschützten Platanen eingehalten werden sollen, kann die IG den schematischen Zeltplänen nicht entnehmen. Sie bezweifelt auch, dass es bei der Vielzahl von Zeltfüßen gelingen wird, diese allesamt zu verankern ohne Baumwurzeln zu verletzen. Die Ankündigung, diese per Georadar zu orten, bewertet Pfau eher als Blankoscheck.

„Eher rechtsfreier Raum“

Unbeantwortet sei überdies die Frage geblieben, wer die ökologisch sensible Auenwiese am Vorufer mähe und sicherstelle, dass nicht erneut Schilf beschnitten oder Silberweiden abgesägt würden. Schon in der Vergangenheit sei das Vorufer eher als rechtsfreier Raum behandelt worden.

In die angekündigte ökologische Baubegleitung hat die IG Stadtpark kein großes Vertrauen. Der Verbindungsmann sei Angestellter des Festivals und kein Ersatz für eine behördliche Aufsicht. Schlussfolgerun der IG Stadtpark: Das Filmfestival soll möglichst ungestört stattfinden, der Schutz des Landschaftsschutzgebietes werde diesem Ziel untergeordnet.