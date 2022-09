Kein Rüffel im Stadtrat für Michael Kötz (71), den Intendanten des Filmfestivals – und damit auch keine Aussprache: Weil es sich lediglich um die persönliche Betroffenheit eines einzelnen Stadtrats handelt, hat die Stadtspitze auf Anraten ihrer Rechtsabteilung am Montagnachmittag einen Antrag der Linksfraktion nicht auf die Tagesordnung genommen. Die Linksfraktion forderte eine Resolution des Gremiums, in der Kötz getadelt wird, weil er den Stadtrat und stellvertretenden Linken-Fraktionschef Bernhard Wadle-Rohe nicht – wie üblich – zu der Veranstaltung vom 24. August bis 11. September eingeladen hatte. Wadle-Rohe (70, parteilos) hatte den Austragungsstandort Parkinsel kritisiert und Kötz „Gutsherrenart“ vorgeworfen. Für Linken-Fraktionschef Liborio Ciccarello ist der Antrag nicht nur persönlicher, sondern „allgemeiner Natur“. Die Entscheidung der Stadtspitze kann und will Ciccarello nun von der Aufsichtsbehörde ADD prüfen lassen, wie er bei der Sitzung im Pfalzbau ankündigte.