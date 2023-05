Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Festival des deutschen Films wird volljährig: In gut einem Monat eröffnet die Komödie „Sayonara Loreley“ die 18. Ausgabe des Kinospektakels auf der Parkinsel. Festivalchef Michael Kötz hat am Mittwoch verraten, worauf er sich am meisten freut.

Die Pressekonferenz fand unter freiem Himmel im Hof des Festivalbüros in der Friesenheimer Luitpoldstraße statt. Und dort gab es zunächst einmal das, was manche Kritiker