Chapeau! Das Filmfestival ist und bleibt ein Segen für Ludwigshafen. Publikum und Branchenvertreter lieben es, pilgern in Scharen über die Schneckennudelbrücke zum Kinoerlebebnis plus. Dafür legt sich Jahr für Jahr einer mit seinem Team krumm, der mit genauso viel Enthusiasmus ein beträchtliches ökonomisches Risiko trägt: Intendant Michael Kötz. Erneut bleibt er auf einem satten Minus sitzen. Dass seine Prognosen zwar eingetroffen sind, sich im Nachhinein aber als zu optimistisch herausgestellt haben, ändert nichts daran, dass der Impresario am Ende allein eine üppige Zeche zahlen muss. Und trotzdem weiter macht. Die Einnahmen müssen zwingend gesteigert werden. Im Idealfall mit mehr externer Unterstützung oder der Optimierung des Konzepts. Außerhalb des gesteckten Rahmens bliebe nur eine Expansion ...

