Die Interessengemeinschaft (IG) Stadtpark kritisiert, dass beim Abbau der Zelte des Filmfestivals aus Zeitgründen Druckverteilungsplatten für die Gabelstapler weggelassen worden seien. Dadurch gebe es tiefere Fahrzeugspuren auf dem Gelände, die von den Arbeitern per Hand mit den Rechen wieder glatt gezogen und außerdem mit Laub abgedeckt worden seien, um die zerfahrenen Bereiche abzudecken. Sogar die Festivalleitung sei mit dem Laubrechen im Park unterwegs gewesen. „Das ist sicher kosmetisch wirksam, jedoch dürfte sich die Verdichtung des Bodens selbst an diesem magischen Ort damit nicht rückgängig machen lassen“, heißt es in einer Stellungnahme. Das Areal im Landschaftsschutzgebiet sei insgesamt zwölf Wochen stark beansprucht worden – darüber könnten auch grüne Flecken auf unbebauten Flächen nicht hinwegtäuschen. „Es ist gut, dass das Spektakel für dieses Jahr vorbei ist. Und doch: Es bleibt noch viel zu tun“, meint die IG Stadtpark, die das Filmfestival am Standort auf der Parkinsel ablehnt, weil die Umweltschäden zu groß seien. Die Stadt hingegen hält das Festival vort Ort für vertretbar und verweist auf Auflagen für den Veranstalter.