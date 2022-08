Das Interesse der Menschen am Ludwigshafener Filmfestival ist nach zwei Jahren pandemiebedingter Zurückhaltung offenbar sehr groß. „Der Vorverkauf ist gegenüber dem Vorjahr um knapp 26 Prozent höher“, teilt Intendant Michael Kötz mit. In den ersten neun Tagen seien bereits über 25.000 Tickets verkauft worden, jetzt sind es nach Angaben von Kötz schon 30.000. „Es brummt wieder deutlich mehr als letztes Jahr“, so der Festivalchef, der sich freut, dass das Thema Corona auch bei der Planung deutlich weniger zu Buche schlägt. Im vorigen Jahr hätten pandemiebedingt noch fünf bis sieben Planungsszenarien entworfen werden müssen, sagte er gegenüber der RHEINPFALZ. Der Großteil der diesjährigen Tickets werde online nachgefragt. Zwar seien in den ersten Augusttagen auch Schlangen vor den Ticketschaltern in der Rhein-Galerie zu beobachten gewesen, mehr als 85 Prozent der Tickets würden aber digital verkauft. Kötz: „Unsere Gäste kommen inzwischen aus einem Radius von 100 Kilometern auf die Parkinsel zum Festival. Eine sehr positive Entwicklung, die zeigt, welchen Stellenwert das Festival in der ganzen Region hat.“