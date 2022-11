Michael Kötz, Intendant des populären Festivals des deutschen Films auf der Parkinsel, kann sich für eine Neuauflage Hoffnung auf eine verlässlichere Förderung durch das Land machen.

Nach Angaben des Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Mainzer Landtag, Bernhard Braun, ist im Etat-Entwurf von Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) erstmals eine eigene Position vorgesehen. Bisher ist das Festival mit Mitteln aus dem Kultursommerprogramm des Landes bezuschusst worden.

Nun sei eine Summe eingestellt, die in etwa dreimal so hoch sei wie der bisherige Zuschuss, berichtete Braun auf der Mitgliederversammlung des Kreisverbands der Grünen am Montagabend im Bürgersaal Nord. Zur exakten Höhe machte Braun keine Angaben, sie wird erst am Ende der noch nicht abgeschlossenen Beratungen des Doppelhaushalts 2023/2024 feststehen.

Kein Klimaschutzbeauftragter

Der Zuschuss soll nach den Vorstellungen des Ludwigshafener Landtagsabgeordneten zwar an Auflagen zum Umweltschutz gekoppelt werden. Ein eigener Klimaschutzbeauftragter sei aber nicht vorgesehen. Eine solche Funktion wird etwa für eine Neuauflage des regionalen Festivals „Enjoy Jazz“ in Betracht gezogen, das am Wochenende nach sechs Wochen zu Ende gegangen ist. Die Landesregierung von Baden-Württemberg erwägt angeblich, eine weitere finanzielle Beteiligung abhängig zu machen von einer strikteren Berücksichtigung von Umweltauflagen.

Auf der Parkinsel sind diese mit dem über die Jahre gewachsenen Filmfestival verschärft worden, werden von Kritikern aber nach wie vor als unzureichend angesehen. Zudem hatte Intendant Kötz mit der 18. Auflage im Spätsommer ein Defizit von 250.000 Euro eingefahren. Für eine Fortsetzung sei er zwingend auf höhere Einnahmen angewiesen, entweder durch eine bessere Auslastung, weitere Sponsoren oder höhere Zuschüsse.