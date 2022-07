Das Filmfestival auf der Parkinsel ist eine Erfolgsgeschichte. Der Standort ist sein Trumpf. Gratulation zum 18. Geburtstag.

Zum Auftakt 2005 kamen gerade mal 10.000 Kinofans auf die Parkinsel. Im 18. Jahr ist das Festival eine bundesweite Hausnummer in der Branche und zieht Massen an. Nicht wegen der Filme, da hat Festivalchef Michael Kötz völlig Recht. Es ist das Gesamterlebnis in einem 1a-Umfeld. Eine Verlegung hieße: Der Vorhang fällt. Das kann niemand wollen. Gut, dass der Stadtrat sich zu der Leuchtturm-Veranstaltung bekannt hat. Gut aber auch, das Kritiker und Festivalmacher im Gespräch bleiben, um Probleme aus der Welt zu schaffen. Klar ist: Auflagen müssen eingehalten, Verstöße geahndet werden. Und: Eine Frontalopposition, die nicht kompromissbereit ist, läuft ins Leere.

