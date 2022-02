Ebert- statt Stadtpark? Die Kritiker des Ludwigshafener Filmfestivals auf der Parkinsel bekommen Unterstützung vom Sprecher der Bürgerinitiative „Waldwende Jetzt!“. Der bekannte und streitbare Forstwissenschaftler Volker Ziesling (63) aus Speyer hat sich auf eine Anwohner-Iniative hin das Areal angesehen. Seine Einschätzung: Das Großereignis – 2019 kamen gut 120.000 Besucher – schadet nicht nur den Platanen, sondern auch geschützten Flachwasser-Pflanzen. Ziesling sagt: „Mittelfristig sehe ich den Baumbestand in seiner Gänze gefährdet.“ Er fordert daher, dass für das Festival einstweilen strengere ökologische Standards gelten sollen und es nach einer Übergangszeit an einen anderen Standort – etwa den Ebertpark – verlegt wird. Die Debatte ist ein Dauerbrenner in politischen Gremien. Die Stadt hat den Veranstalter dazu verpflichtet, die Spuren im Stadtpark zu beseitigen und die Fläche aufzuarbeiten. Grünbereichsleiterin Gabriele Bindert kennt die Kritik am Standort. Sie hält das Festival mit flankierenden Maßnahmen für vertretbar. Es dürfe sich aber nicht weiter ausdehnen. Das nächste und 18. Filmfestival ist von 24. August bis 11. September geplant. Das ausführliche Interview mit Zeisling finden Sie hier.