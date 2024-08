Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat einem 49-jährigen Gaffer am Samstagnachmittag am Berliner Platz in Ludwigshafen einen Platzverweis erteilt und den Fall der Polizei übergeben.

Der Mann hatte mit seinem Handy gefilmt, wie sich Sanitäter und der KVD um eine Person kümmerten, die Hilfe benötigte. Die KVD-Einsatzkräfte forderten den 49-Jährigen während des Einsatzes auf, keine Aufnahmen zu machen und die bisherigen Aufnahmen zu löschen, da er sonst die Persönlichkeitsrechte der hilflosen Person verletze. Der Mann versuchte indes die Örtlichkeit zu verlassen, aber die KVD-Patrouille hinderte ihn an der Flucht und verständigte die Polizei.