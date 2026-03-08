Am Landgericht Mannheim beginnt am Montag der Prozess gegen einen 26-jährigen Mannheimer. Die Liste der Anklagepunkte ist lang.

Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Filmaufnahmen in sieben Fällen, exhibitionistische Handlungen in drei Fällen, sexuelle Nötigung, Nötigung und Vergewaltigung – das sind die Vorwürfe, wegen denen sich ab Montag ein 26-jähriger Deutscher aus Mannheim vor dem Landgericht verantworten muss. Von Mai bis August soll er die Taten begangen haben, die Tatorte sollen sich unter anderem in Mannheim, Mainz und in einer S-Bahn befinden. Seit Oktober 2025 befindet sich der Mann in Untersuchungshaft.

Frau in Gebüsch gezerrt

Sieben Mal soll er demnach im Mai 2025 in einer Damentoilette der Universität Mannheim Frauen beim Klogang mit dem Handy gefilmt haben, wie aus der Ankündigung des Landgerichts hervorgeht. Ferner soll er im Juni desselben Jahres eine Frau verfolgt und auf einen Parkplatz gezerrt haben – der Frau gelang es in diesem Fall, Hilfe zu rufen und zu flüchten. Tage später soll der Angeklagte in Mannheim eine 15-jährige Joggerin in ein Gebüsch gezerrt, sie gewürgt und ihr ans Gesäß gegriffen haben, wohl in der Absicht, gegen ihren Willen mit ihr Geschlechtsverkehr zu haben. Erst nachdem eine zufällige Zeugin eingeschritten war, habe er von ihr abgelassen und die Flucht ergriffen.

Damit nicht genug, soll er an einem Tag Anfang August sich in vier Fällen in Neckargerach, Eberbach, Heidelberg und einer S-Bahn Frauen und Kindern gegenüber entblößt und masturbiert haben. In einem Fall soll er auf Gesicht und Haare einer 59-Jährigen und auf einen Sitzplatz ejakuliert haben. Wie aus einer vorherigen Meldung hervorgeht, soll er auch in diesem Fall die Flucht ergriffen haben. Nach umfangreichen Ermittlungen sei der Mann, damals noch lediglich wegen des Verdachts der Übergriffe auf die 15- und 59-Jährige, am 16. Oktober festgenommen worden. Für den Fall, mit dem sich die Große Strafkammer mit drei Richtern und zwei Schöffen befassen wird, sind bislang sechs Termine anberaumt.

Sachverständiger involviert

Das Gericht rechne mit schwierigen Fragen, die im Laufe des Verfahrens geklärt werden müssen, so eine Sprecherin auf Anfrage. Zum Prozess wurde außerdem ein psychiatrischer Sachverständiger bestellt, der sich während einer Verhandlung zum Zustand des Angeklagten äußern wird. Ein mögliches Strafmaß sei noch nicht abschätzbar, wie die Sprecherin erklärte, denn ob und in wie vielen Punkten der Angeklagte schlussendlich schuldig gesprochen werde, könne man noch nicht sagen. Theoretisch können bei einer Verurteilung eine Gesamtfreiheitsstrafe von mehreren Jahren drohen. Wie das Gericht in einer Mitteilung bekannt gab, ist es möglich, dass die Öffentlichkeit für Teile der Verhandlung ausgeschlossen wird. Es gilt die Unschuldsvermutung.