Am 11. Mai beginnt im Cinema Quadrat das 20. Cine Latino. Das Mannheimer Festival des lateinamerikanischen Kinos präsentiert an sieben Tagen gleich neun Spiel- und Dokumentarfilme aus Mittel- und Südamerika, inklusive peruanischen Häppchen, einer Filmdiskussion und einem Regisseurbesuch aus Karlsruhe.

Alle Filme laufen in der Originalsprache mit deutschen Untertiteln, und die meisten ermöglichen nicht nur Einblicke in fremde Lebenswelten, sondern auch ganz aktuelle Einsichten in die gesellschaftlichen