Die Bürgerinitiative (BI) „Lebenswertes Ludwigshafen“ veranstaltet nach eigenen Angaben am Dienstag, 4. Juli, 19 Uhr eine Film- und Diskussionsveranstaltung. Gezeigt wird im Verdi-Haus (Kaiser-Wilhelm-Straße 7, Mitte) der Dokumentarfilm „Das Trojanische Pferd – Stuttgart 21 – Der Film“ über den umstrittenen Neubau des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Zu Gast für die Diskussion ist Regisseur, Autor und Filmemacher Klaus Gietinger. Er hat die Argumente der Projektgegner gegen das Milliardenprojekt zusammengefasst und prominente Bürger aus Stuttgart vor die Kamera geholt. Die BI stellt im anschließenden Filmgespräch die Frage, ob es Parallelen zu künftigen Bauprojekten in Ludwigshafen gibt, wie der geplanten Stadtstraße und dem damit verbundenen Quartier „City West“. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Naturfreunde-Ortsgruppe Ludwigshafen und der Attac-Regionalgruppe Mannheim-Ludwigshafen statt.