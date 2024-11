Die Volkshochschule zeigt innerhalb des Europäischen Filmfestivals der Generationen am Freitag, 8. November, 15 Uhr, in ihrem Vortragssaal den Film „Heaven can wait. Wir leben jetzt.“ Der Name ist Programm: „Heaven can wait“ nennt sich ein Hamburger Chor, bestehend aus Mitgliedern im Alter zwischen 70 Jahren und über 90 Jahren, die mit ihren reifen Stimmen deutsche HipHop und Pop-Songs auf die Bühne bringen und dabei ihre „späte Freiheit“ zelebrieren.

Über zwei Jahre hinweg begleitet der Film sechs Chormitglieder bei Proben und Konzerten und gibt Einblick in deren Biografien und Seelenleben. Im Anschluss an den Film zeigt die Sängerin und Gesangslehrerin Jutta Glaser die gesundheitsfördernden Aspekte des Singens für die psychische und physische Gesundheit auf. Die Teilnehmer lernen gemeinsam ein Lied unter Anleitung von Glaser und erfahren dabei die positiven Auswirkungen des Singens auf Körper, Geist und Seele am eigenen Leib. Anmeldung: Telefon 0621 504-2238, per E-Mail an info@vhs-lu.de oder im Netz unter www.vhs-lu.de. Der Eintritt ist frei.