Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Als erstes Kino in Mannheim wagt das Cineplex den Neustart nach der monatelangen Corona-Zwangspause. Vor allem Familien haben es sich am Wochenende auf den bequemen Sesseln im Dunkeln gemütlich gemacht. Die anderen Spielstätten in der Stadt möchten im Laufe des Monates nachziehen. Das große Geschäft erwarten sie allerdings nicht.

Das Licht ist gedämmt, Spannung liegt in der Luft. Und der Geruch von Popcorn. Im Foyer des traditionsreichen Lichtspielhauses auf den Planken kehrt wieder Leben ein. Die Mitarbeiter an