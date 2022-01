Unbekannte haben im Parkhaus Mottstraße (Hemshof) einen Ford Fiesta demoliert. An dem Fahrzeug war die Scheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen. Der Fahrgastraum war mit Glassplittern übersät. Außerdem wurde der Spiegel des linken Rückspiegels herausgebrochen. Entdeckt wurden die Beschädigungen von einer Zeugin, die am Mittwochvormittag die Polizei verständigte. Um den Fall aufzuklären, suchen die Beamten nun nach Zeugen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222. Am Wochenende war ebenfalls im Hemshof im Parkhaus in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße das Verdeck eines BMW-Cabriolets zerschnitten worden. Die Täter stahlen ein Navigationsgerät aus dem Wagen. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt, ist offen.