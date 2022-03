Eine Allee in Friesenheim: „Das schöne Frühlingsfoto von der Fichtestraße ist insofern eine Rarität, weil die Fichtestraße normalerweise links und rechts zugeparkt ist. Aber das war ein Ausnahmetag“, schreibt dazu Fritz Hofmann, der uns auch noch ein zweites Bild zur März-Aktion „Schönes LU“ zugesandt hat: einen Sonnenuntergang voller Industrieromantik, den er von der Friesenheimer Insel aufgenommen hat. Wenn Sie sich auch an unserer Aktion „Schönes LU“ beteiligen wollen, schicken Sie ein Bild mit ein paar erläuternden Worten zum Motiv einfach per E-Mail an die Adresse redlud@rheinpfalz.de.