Bei einer Polizeikontrolle in Ludwigshafen-West ist ein Fiat-Fahrer am Dienstagmittag geflüchtet. Zuvor wurden im Bereich Deutsche Straße/Freiastraße diverse Verstöße festgestellt: gegen die Gurtpflicht, Handy-Telefonate während der Fahrt und mangelnde oder fehlende Kindersicherungen. Gegen 12 Uhr trat der Fahrer des schwarzen Fiat 500 mit Heidelberger Kennzeichen (HD) trotz eindeutiger Anhaltezeichen aufs Gaspedal und entzog sich der Kontrolle. Er raste in Richtung Kreuzung Frankenthaler-/Rohrlachstraße davon. Dabei überholte er auf dem Rad- und Gehweg einen weißen Transporter. Eine Streife nahm die Verfolgung auf, konnte das Auto aber nicht einholen. Der Fahrer ist etwa 18 bis 23 Jahre alt, schlank, hat an den Seiten kurze und oben etwas längere Haare. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Kontakt: Telefon 0621 963-2222.