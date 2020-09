1500 Euro Sachschaden hat laut Polizei am Mittwoch zwischen 8.45 und 11.50 Uhr ein Unfall in der Mundenheimer Straße (Süd) verursacht. Beschädigt wurde ein dort geparkter grüner Fiat 500. Er stand in der Nähe der Hausnummer 240. Ein unbekannter Autofahrer streifte den Fiat und entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0621/963-2122 entgegen.