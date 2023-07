Es ist zwar türgroß und bunt angestrichen – und damit kaum zu übersehen. Aber es steht eben unter einer Brücke an einem Fleck, der ein wenig schmuddelig ist: Diesmal war unser Bilderrätsel „Wo isses?“ ziemlich knifflig. Das neue hölzerne Hinweisschild zur FG Nord haben dennoch 52 Leser erkannt.

C-Klasse – das ist normalerweise ein Gütesiegel, zumindest dann, wenn es um Autos mit dem Stern geht. Im Fußball bewegt man sich da eher in niederen Gefilden. Ganz unten im Keller, wenn man so will. Siebter Platz bei insgesamt elf Klubs in der C-Klasse Süd – so hat die 1966 gegründete Fußballgemeinschaft (FG) Nord in der abgelaufenen Saison abgeschnitten. Immerhin nicht Letzter, könnte man sagen. Man könnte aber auch sagen: Das ist ausbaufähig. Oder, um im Jargon zu bleiben: Da ist Luft nach oben.

50 Mitglieder und ein Lehrer-Team

Ausbaufähig war lange auch die Beschilderung, die auf den rund 50 Meter langen Schleichweg hinweist, der direkt zum Vereinsheim und den Sportplätzen der Bezirkssportanlage West führt. Hier sind die 50 Mitglieder der FG Nord zu Hause, hier trainieren die Aktiven. Und hier trifft sich auch eine Lehrer-Mannschaft: Pädagogen im fortgeschritteneren Alter, die einfach Bock aufs runde Leder und geselliges Grätschen haben.

Noch bis vor wenigen Wochen war in der Bliesstraße unterhalb der Autobahnbrücke jedenfalls nur ein relativ kleines Schildchen angebracht, das man leicht übersehen konnte – schräg gegenüber von Bliesschule und Bliesbad. Was erstens keinen guten Eindruck macht und zweitens für Gegner der FG und Partypächter des Vereinsheims unnötig die Suche erschwerte.

Der gezeigte Ausschnitt. Foto: ier

Doch mittlerweile hat sich das geändert. Was aus der Ferne wie eine aufrechte ukrainische Flagge aussieht, entpuppt sich beim näheren Betrachten als Wegweiser in den Farben des Vereins: blau und gelb – inklusive Pfeil. Darüber steht in dicken weißen Lettern: FG NORD.

Die etwa zwei Quadratmeter große Holzkonstruktion mit stabilisierenden Balken auf der Rückwand haben Verantwortliche „so billig wie möglich“ gezimmert und gestrichen. Damit man den C-Klasse-Verein 1a-mäßig findet. So schildert Bruno Keck sinngemäß die Schildergeschichte. Der 52-Jährige ist Vereinsvorsitzender und Trainer in einer Person. Der Aufwand habe sich gelohnt, es habe positive Reaktionen gegeben, sagt er.

Und zur Ehrenrettung der FGler sei daran erinnert: 2017, damals noch in der B-Klasse, haben sich die Jungs sogar (das erste und letzte Mal) für die Stadtmeisterschaft im Hallenfußball qualifiziert. Vielleicht sollte man das neue Hinweisschild einfach hin und wieder nach links umkippen und heimlich als Motivationshilfe in der Kabine postieren: dann nämlich zeigt der Pfeil – genau – steil nach oben.

Die Gewinner

Aus den richtigen Einsendungen haben wir zwei Gewinner ausgelost, die verständigt werden: Über je zwei RHEINPFALZ-Tassen freuen dürfen sich Annika Link und Kim Martin Amend, beide aus Ludwigshafen. Das nächste „Wo isses?“ gibt’s im August.