Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die FG 08 Mutterstadt steht in der Fußball-Bezirksliga auf Platz zwei, der zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen berechtigt. Die SG Edigheim kämpft hingegen um den Klassenverbleib. Das lässt am Sonntag (14.30 Uhr) im Sportpark ein spannendes Spiel erwarten.

„Wir sind in der Rückserie noch nicht so richtig in die Gänge gekommen“, sagt Mutterstadts Spielertrainer Kevin Selzer. In der Vorbereitung sei gut gearbeitet worden, etwa im Fitnessstudio,