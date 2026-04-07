Unbekannte haben in den Ludwigshafener Stadtteilen Hemshof und Friesenheim Briefkästen mit Feuerwerkskörpern beschädigt. Nach Angaben der Polizei ereigneten sich die jüngsten Fälle in Hemshof am Ostersonntag gegen 0.30 Uhr und am Montag zwischen 4.10 und 18.30 Uhr. Dabei wurden zwei Briefkästen durch Detonationen erheblich beschädigt. Ein ähnlicher Vorfall wurde bereits am Freitag, 20. März, gegen 22.30 Uhr in Friesenheim gemeldet. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 0621 96324250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de. rhp