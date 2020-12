Unbekannte haben laut Polizei zwischen 24. und 28. Dezember in der Innenstadt einen Lagercontainer aufgebrochen. Er war auf einem Wirtschaftsweg hinter dem Rathaus-Center aufgestellt und diente einem Supermarkt als Lager. Aus dem Container wurden Kartons mit Feuerwerk entwendet. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden in Höhe von 800 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.