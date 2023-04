Unbekannte sind laut Polizei am Sonntagnachmittag gegen 18.30 Uhr in die Turnhalle einer Schule in der Mecklenburger Straße eingedrungen, haben dort die Schränke für Sportgeräte aufgebrochen und im Inneren der Turnhalle einen Feuerwerkskörper gezündet. Ob es sich hierbei um Jugendliche gehandelt hat, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Hinweise unter Telefon 0621 71849-0.