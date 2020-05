Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag in Ludwigshafen aus einem Hochhaus einen Feuerwerkskörper auf Kinder auf einem Spielplatz geworfen. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde ein achtjähriger Junge verletzt. Er erlitt eine Hautabschürfung am Oberarm. Der Vorfall ereignete sich um 14.40 Uhr im Hemshof in der Dessauer Straße. Aus welcher Wohnung der Feuerwerkskörper geworfen wurde, steht noch nicht fest. Den Spielplatz umgeben mehrere Hochhäuser. Auch das Motiv ist unklar. Möglicherweise könnte sich ein Anwohner durch die spielenden Kinder gestört gefühlt haben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621/963-2122.