Die Feuerwehr war in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 2.30 und 3.15 Uhr gleich zweimal in der Innenstadt im Einsatz. Wie die Polizei berichtet, hatten Anwohner zunächst ein brennendes Kraftrad in der Ludwigstraße gemeldet. Bis zum Eintreffen der Berufsfeuerwehr und der Polizei hatte das Feuer bereits auf ein zweites Kraftrad übergegriffen. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen. Ein Kraftrad brannte dennoch vollständig aus, das zweite wurde leicht beschädigt. Wenig später stand am Berliner Platz eine Altpapiertonne in Flammen. Auch hier griff das Feuer auf eine danebenstehende Tonne über, sodass ein Behälter ausbrannte und der zweite leicht beschädigt wurde. Auch diesen Brand löschte die Wehr. Menschen waren laut Bericht in beiden Fällen nicht in Gefahr, die umliegenden Gebäude blieben unbeschädigt. Zur Brandursache und Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben. Um Zeugenhinweise unter Telefon 0621 963-24150 oder per E-Mail an unterpiludwigshafen1@polizei.rlp.de wird gebeten.