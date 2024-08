Zu insgesamt 17 Einsätzen ist die Feuerwehr Ludwigshafen am Dienstag ausgerückt. Am Abend mussten die Einsatzkräfte in Mundenheim ein Pferd aus einer Tränke retten. Das Tier war laut Feuerwehr in die Tränke hineingefallen. Mit Hilfe zweier Tierärztinnen konnte die Feuerwehr das verletzte Tier ins Freie verbringen, wo es weiter versorgt wurde. Außerdem rückte die Feuerwehr in mehreren Fällen aus, in denen Rauchmelder aus unterschiedlichen Gründen Alarm geschlagen hatten. Wegen vermisster Personen musste die Feuerwehr zudem verschlossene Türen öffnen. Das Unwetter hingegen zog ohne größere Einsätze über Ludwigshafen hinweg, jedoch kam es zu zahlreichen Einsätzen im Umland.