Mehrere Mülltonnen im Hinterhof eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses in Süd (Rottstraße) haben laut Polizei am Sonntagmittag mit offenen Flammen gebrannt. Um 12.15 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Der Brand, dessen Ursache unklar ist, war schnell unter Kontrolle. Starker Rauch entwickelte sich über den Kellerbereich sowie über eine Öffnung der Entlüftungsleitung bis in ein Badezimmer im dritten Stock. Betroffene Räume wurden maschinell belüftet. An angrenzenden Fassaden gab es Brandschäden. Angegriffene Dämmplatten wurden vorsorglich entfernt. Es gab keine Verletzten. Die Feuerwehr war mit drei Wagen und zehn Einsatzkräften ausgerückt.