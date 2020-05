Einen Feuerwehreinsatz hat es am Freitagabend in der Ludwigshafener Innenstadt in der Nähe des Rathauscenters gegeben. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, habe ein Elektrogerät in einer Wohnung plötzlich angefangen zu rauchen. Das Problem konnte demnach ohne Probleme behoben werden.