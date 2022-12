[Aktualisiert 20.20 Uhr] Die Ludwigshafener Feuerwehr ist nach einem Alarm am Mittwochabend mit mehreren Einsatzwagen zu einem Brand in die Innenstadt ausgerückt. Hintergrund: Das Altpapierlager des Kaufhauses Woolworth in der Ludwigstraße stand in Flammen. Der Rauch war weithin zu sehen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner über Lautsprecher seitens der Einsatzkräfte gebeten, die Türen und Fenster geschlossen zu halten. Den Angaben der Einsatzkräfte zufolge soll es keine Verletzten geben. Über die Brandursache ist noch nichts bekannt. Die Kripo ermittelt. Um 18.15 Uhr ging der Alarm raus, um 18.30 Uhr hatten die 30 eingesetzten Wehrleute den Brand unter Kontrolle und entrauchten das Gebäude. Kunden und Mitarbeiter des Marktes hatten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Der Brandherd lag in einem Hinterhof in einer Passage beim ehemaligen Corso-Kino in der Wredestraße. Auch die Fassaden von Nachbarhäusern wurden in Mitleidenschaft gezogen. Der Pkw- und der Straßenbahn- sowie der Busverkehr wurden umgeleitet, ein Teil der Wrede- und der Ludwigstraße wurden von der Polizei gesperrt. Es kam in der Innenstadt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der angrenzende Weihnachtsmarkt musste nicht evakuiert werden. Die Schadenshöhe wird noch ermittelt. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 30 Mann im Einsatz.