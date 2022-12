Die Ludwigshafener Feuerwehr ist nach einem Alarm am Abend mit mehreren Einsatzwagen zu einem Brand in die Innenstadt ausgerückt. Hintergrund: Das Altpapierlager des Kaufhauses Woolworth in der Ludwigstraße stand in Flammen. Ersten Informationen zufolge soll es keine verletzten Personen geben. Über die näheren Umstände ist noch nichts bekannt. Die Kripo ermittelt. Um 18.15 Uhr ging der Alarm raus, um 18.30 Uhr hatten die 30 eingesetzten Wehrleute den Brand unter Kontrolle und entrauchten das Gebäude. Auch die Fassaden von Nachbarhäusern wurden in Mitleidenschaft gezogen. Der Pkw- und der Straßenbahnverkehr wurden umgeleitet, ein Teil der Wrede- und der Ludwigstraße wurden von der Polizei gesperrt. Die Schadenshöhe ist noch nicht abzuschätzen.