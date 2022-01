Ein aktivierter Rauchmelder in einer Wohnung im sechsten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses in der Innenstadt (Fußgängerzone, Ecke Bismarck-/Amtsstraße) hat am Donnerstag gegen 13 Uhr einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Letztlich stellte sich das Ganze als Fehlalarm heraus. „Es gab keine Gefahrenlage“, sagte der von vielen Schaulustigen umgebene Einsatzleiter. Zwei Feuerwehrwagen waren ausgerückt, eine Drehleiter kam zum Einsatz.