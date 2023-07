[Aktualisiert 15.45 Uhr] An einer Mannheimer Schule ist es am Freitagmittag gegen 13.45 Uhr zu einem Gasaustritt gekommen. Nach Angaben der Polizei war das Gas aus zwei fehlerhaft gelagerten Flaschen im Elisabeth-Gymnasium im Qudarat D7 ausgetreten. Niemand wurde verletzt. „Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr“, sagte ein Polizeiprecherin. Die Feuerwehr behob den Defekt und lagerte die Gasflaschen um. Kräfte der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes waren an der Schule in der Innenstadt im Einsatz. Im Gebäude war kein Schulbetrieb. Aufgrund von Straßensperrungen im Bereich C7, C8 und C15, kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Sperrungen wurden am Nachmittag wieder aufgehoben.