Ein manövrierunfähiges Sportboot im Rhein hat am Donnerstag für einen größeren Einsatz im Bereich der Parkinsel gesorgt. Wie die Feuerwehr Ludwigshafen mitteilte, wurde sie um 15.54 Uhr zur Wasserrettung am Rheinkilometer 422 gerufen. Der Motor des Sportboots war defekt und das Fahrzeug lag hilflos im Strom. Ein Feuerwehrrettungsboot sicherte das Sportboot und schleppte es in den nahegelegen Kaiserwörthhafen. Verletzt wurde niemand. Die Ursache für die Havarie wird noch ermittelt. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen mit 18 Mann, der Rettungsdienst sowie die Wasserschutzpolizei.