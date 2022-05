Bei einem Verkehrsunfall im Hemshoftunnel ist am Mittwochvormittag eine Frau schwer verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr war ein Auto ins Schleudern geraten und stark beschädigt in der Unterführung liegengeblieben. Die Feuerwehrleute wurden um 10.20 Uhr alarmiert und befreiten die Frau mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Unfallwagen. Die Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Hemshoftunnel war während der Rettungsarbeiten für eineinhalb Stunden in Fahrtrichtung Friesenheim gesperrt.