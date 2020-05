In der Nacht auf Freitag hat es im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim in einer Wohnung in der Riedsaumstraße gebrannt. Das hat die Polizei am frühen Morgen mitgeteilt. Laut Feuerwehr brannte es in einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Während die Bewohner der darunter und darüber liegenden Wohnungen diese beim Eintreffen der Feuerwehr bereits verlassen hatten, fanden die Wehrleute in der stark verrauchten brennenden Wohnung einen bewusstlosen Mann. Er kam ins Krankenhaus. Der Brand sei vermutlich in der Küche ausgebrochen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Brandursache wird von der Kriminalpolizei ermittelt. Die betroffene Wohnung sei derzeit unbewohnbar.