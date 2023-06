Dauerstress für die Ludwigshafener Feuerwehr: Am Dienstagmittag wurden die Rettungskräfte in der Stadt gleich zu mehreren Einsätzen gerufen.

Um 12.08 ging’s los mit dem Alarm: Da wurde eine Brandmeldeanlage in einem Hochhaus in Süd ausgelöst. Ursache: Zigarettenrauch. Sieben Minuten später rückte die Wehr erneut aus. Wieder in Süd. Wieder wurde eine Brandmeldeanlage ausgelöst, diesmal bei einem Pharmabetrieb. In einem Keller war es vermutlich durch einen Kurzschluss zu einer Fehlfunktion in einem Batterieraum gekommen. Im Keller wurde eine erhöhte Konzentration von Kohlenmonoxid gemessen. Das Gebäude wurde vorsorglich geräumt, der betroffene Bereich maschinell belüftet. Die Berufs- unterstützte die Werksfeuerwehr des Betriebs.

Junge klemmt sich Bein ein

Kurz vor 13 Uhr befand sich dann ein Kind in Edigheim in einer Notlage: Der Junge war mit seinem Fahrrad gestürzt. Dabei wurde sein Bein eingeklemmt. Nach der Befreiung durch die Feuerwehr wurde er Begleitung des Notarztes vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Um 13.14 Uhr kam es zu einem Brand in einem Dach eines Gebäude in der Luitpoldstraße in Friesenheim. Aufgrund der bereits laufenden Einsätze wurde die BASF-Werkfeuerwehr um Unterstützung gebeten. Der Schwelbrand unter der Dachhaut wurde schnell unter Kontrolle gebracht.

Um 13.28 Uhr löste erneut eine Brandmeldeanlage in einem Hochhaus in Süd aus. Warum, ist bisher unklar. Um 13.27 wurde die Wehr zu einem Gartenhausbrand in die Carl-Bosch-Straße 219 (Friesenheim) gerufen. Fast zeitgleich gingen weitere Notrufe zu Objekten in Pfau- und Sternstraße ein. Überall wurden ebenfalls Brände an den Gebäuden gemeldet. Wie sich herausstellte, handelte es sich eine Einsatzstelle. Ein Anbau eines ehemaligen Supermarkts brannte. Die Maudacher Wehr und Kollegen aus Mannheim eilten zur Hilfe. Die gute Nachricht: Es gab keine Verletzten.