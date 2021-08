Einen kleineren Brand in einer Wohnung im Stadtteil Oppau hat die Ludwigshafener Feuerwehr am Samstagnachmittag gelöscht. Wie die Wehr mitteilt, hatten um 17.27 Uhr Anwohner Alarm gegeben und über schwarzen Qualm aus einem Gebäude in der Schinkelstraße berichtet. Der Brand befand sich im Schlafzimmer im ersten Obergeschoss des Hauses; er sei schnell unter Kontrolle gebracht, das Zimmer selbst und angrenzende Räume entraucht worden. Gegen 18.30 Uhr sei der Einsatz beendet gewesen. Menschen seien keine verletzt worden, so die Feuerwehr, die mit 17 Personen und vier Fahrzeugen, verstärkt von der Feuerwehr mit neun Leuten und einem Fahrzeug, im Einsatz war.