Binnen kurzer Zeit hat die Feuerwehr einen Brand auf dem Freigelände eines Entsorgungsunternehmens im Jungbusch unter Kontrolle bringen können. Wie sie am Montagnachmittag weiter mitteilte, konnten die brennenden Papierballen am linken Ufer des Verbindungskanals mit Löschrohren gelöscht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Gebäude konnte verhindert werden. Die Nachlöscharbeiten werden sollten am späten Nachmittag beendet sein, erwartet die Wehr.

Eine verletzte Person musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Mannheimer Klinik gebracht werden. Die Mitarbeiter, die Rauchgase eingeatmet hatten, sind vom Rettungsdienst betreut worden