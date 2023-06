Zwischen Friesenheim und Oppau hat am Samstagabend eine Grünfläche gebrannt. Laut Polizei hatten sich die Flammen auf einer Fläche von zirka 30 Quadratmetern am Bremmenweg ausgebreitet und einen Baum in Brand gesetzt. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass das Feuer nicht vorsätzlich gelegt wurde. Die genaue Brandursache sei unbekannt.