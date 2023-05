Die Freiwilligen Feuerwehrleute Ludwigshafens sind im Vorjahr laut Stadtverwaltung 382 Mal zu Einsätzen ausgerückt (2021: 226). Die Oppauer Einheit war 247 Mal gefordert (2021: 129), 83 Mal (2021: 62) mussten die Kollegen der Ruchheimer Einheit ran, 52 Mal (2021: 35) die Kollegen aus Maudach. Das berichtete Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) bei der Jahreshauptversammlung am Dienstag. „Darüber hinaus übernahmen die Kameraden im Jahr 2022 in mehr als 1140 Stunden den Stadtschutz sowie bei vielen Veranstaltungen die Brandsicherheitswachen“, bilanzierte sie in der Oppauer Feuerwache. Im Vorjahr habe die Stundenanzahl mit fast 391 unter anderem wegen der Corona-Pandemie und der deshalb verringerten Zahl von Veranstaltungen deutlich daruntergelegen. „Die Freiwillige Feuerwehr prägt das Bild der Feuerwehr in der Öffentlichkeit ganz entscheidend mit. Für Ihren großartigen Einsatz und Ihr Engagement für unser Gemeinwesen, für Ihre wichtige und wertvolle ehrenamtliche Arbeit sage ich ganz herzlich Danke – im eigenen Namen, aber auch im Namen des Stadtrats und der Stadtverwaltung sowie im Namen aller Bewohner Ludwigshafens“, fügte sie hinzu.

Insgesamt 215 aktive Mitglieder

Derzeit zählt die Freiwillige Feuerwehr Ludwigshafen, die sich in die Einheiten Ruchheim, Oppau und Maudach aufteilt, 146 aktive Mitglieder, wovon 14 weiblich und 131 männlich sind. Ferner sind 52 Jungen und 17 Mädchen bei der Jugendfeuerwehr engagiert. Damit sind derzeit insgesamt 215 Personen in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv, vor der Pandemie seien es 193 gewesen. Bei der Versammlung verpflichteten und ernannten Steinruck sowie Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Stefan Bruck 41 Kameraden. Zudem erhielten 32 Personen eine Beförderung. Für ihr besonderes Engagement für die Jugendfeuerwehr Ruchheim erhielt Jacqueline Göbel das Ehrenzeichen der Jugendfeuerwehr Rheinland-Pfalz in der Stufe Bronze. Sie war im März 2010 in die Jugendfeuerwehr eingetreten und im Dezember 2011 in die aktive Wehr gewechselt. Sie engagierte sich in der Jugendarbeit der Einheit Ruchheim als Betreuerin und übernahm von März 2019 bis Mai 2023 das Amt der Jugendfeuerwehrwartin.