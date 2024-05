Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Job der Feuerwehr ist es in erster Linie, Menschen zu retten. Doch immer öfter müssen die Einsatzkräfte auch exotische Tiere aus brennenden Häusern in Sicherheit bringen. So etwas muss man üben.

Neben Menschen auch Hunde, Katzen, Meerschweinchen Wellensittiche und andere Kleintiere bei Brandeinsätzen retten zu müssen, darin sind die Männer und Frauen der Berufsfeuerwehr