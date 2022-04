Die Feuerwehren in der Region waren am späten Freitagabend wegen des Extremwetter-Ereignisses im Dauereinsatz. Über die Integrierte Leitstelle Ludwigshafen gingen insgesamt 250 Notrufe aus den zugehörigen Gebietskörperschaften ein. Daraus resultierten 150 Einsätze für die jeweiligen Feuerwehren. Im Ludwigshafener Stadtgebiet wurden insgesamt 38 Einsätze abgearbeitet. 63 Einsatzkräfte und zehn Fahrzeuge waren nach Feuerwehrangaben ausgerückt. Fast ausnahmslos mussten die Feuerwehrleute umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste von Fahrbahnen und Autos entfernt werden. Parallel dazu wurde die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen zu einer dringenden Türöffnung im Stadtteil Mitte gerufen. Es gab keine Verletzten. Unterstützt wurde die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen durch die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren Ruchheim, Oppau und dem Verpflegungszug des Katastrophenschutzes. Auch in Mannheim und Heidelberg sowie im Rhein-Pfalz-Kreis verursachte das Schneechaos zahlreiche Einsätze.