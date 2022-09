Ein Schwelbrand in einem Silolager war die Erklärung für die starke Rauchentwicklung, die der Feuerwehr am Samstag aus dem Jungbusch gemeldet worden war. Sie hatte das gegen 15 Uhr ausgebrochene Feuer rasch unter Kontrolle. Anwohner kamen nicht zu Schaden. An dem gelagerten Gut und einer Maschine entstand Sachschaden in nich nicht bekannter Höhe. Die Umleitungen führten zu keinen eheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.