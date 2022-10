Nach einem lauten Knallgeräusch auf einem Firmengelände in der Heidelberger Hans-Bunte-Straße hat es am Montagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr gegeben. Zufahrtsstraßen wurden abgesperrt. Bereits nach wenigen Minuten konnte Entwarnung gegeben werden: Der Knall war ein Überdruckventil an einem Stickstoffbehälter auf dem Firmengelände gewesen, das sich gelöst hatte, so die Polizei. Man stehe im Austausch mit der Firmenleitung. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht.