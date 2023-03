Die Feuerwehr ist am frühen Donnerstagmorgen zu einem Großeinsatz in die Innenstadt ausgerückt. Um 1.52 Uhr wurde sie zu einem Brand in die Kaiser-Wilhelm-Straße gerufen. Im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses brannte es den Angaben zufolge in einem Zimmer. Alle Bewohner hatten das Haus bereits verlassen, dabei die Fenster im Treppenraum geöffnet sowie die Strom- und Gaszufuhr abgestellt. Die Einsatzkräfte löschten den Brand in der Küche der betroffenen Wohnung und lüfteten durch. Der Bewohner der Brandwohnung wurde vom Rettungsdienst versorgt und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus transportiert. Alle weiteren Hausbewohner konnten nach den Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Um 3 Uhr war der Einsatz beendet. Die Feuerwehr war mit 17 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort, der Rettungsdienst mit vier Wagen. Die Hausbewohner hätten durch das vorbildliche und kooperative Verhalten die Löscharbeiten erheblich erleichtert und den Brandschaden in Grenzen gehalten, lobt die Feuerwehr. Die Höhe des Sachschadens durch Rußanhaftungen wird laut Polizei derzeit ermittelt. Ursächlich für den Brand dürfte ein technischer Defekt gewesen sein.