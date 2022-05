Auch wenn einzelne Oggersheimer Ortsbeiräte noch ihre Zweifel hatten: Nach den Berechnungsmodellen der Feuerwehr sollen fünf Sirenen im größten Ortsbezirk (25.000 Einwohner) mit jeweils einem Radius von gut einem Kilometer ausreichen, um die Bevölkerung in einem Ernstfall rechtzeitig zu warnen.

Der stellvertretende Stadtfeuerwehrinspektor Jochen Hummel stellte dem Gremium am Donnerstagabend die Berechnungen vor. Nach den Tests seit 2016 sollen vier der bestehenden Standorte beibehalten werden. „Aber wir ersetzen die bisherigen Sirenen durch deutlich lautere Lautsprechersirenen“, erklärte er. Neuer fünfter Standort werde ein Haus in der Adolf-Diesterweg-Straße. Bis die neuen Sirenen auch über den Oggersheimer Dächern einsatzbereit sind, werde es aber noch ein wenig dauern. „Wir haben mit der Ertüchtigung des Alarmsystems im Süden der Stadt begonnen.“ Ab Mitte Mai werden die nächsten Geräte ersetzt.

„Ich rechne damit, dass wir im Spätsommer oder Herbst in Oggersheim sein werden“, so Hummel. Sobald die Bauarbeiten abgeschlossen sind, werde man erneut testen. „Und wenn die Sirenen dann zu leise oder nicht wahrnehmbar sind, werden wir nachbessern“, kündigte er zur Beruhigung der Ortsbeiräte an.