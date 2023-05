Gleich mehrere Notrufe sind laut Polizei am Montag kurz nach 14 Uhr bei der Feuerwehr eingegangen wegen eines angeblichen Wohnhausbrands in der Marie-Juchacz-Allee. Unklar war zu diesem Zeitpunkt, ob das Gebäudeinnere vom Brand betroffen ist und ob noch Personen im Haus sind. Über Rheingönheim war eine Rauchsäule sichtbar. Die ersten eintreffenden Einsatzkräfte entdeckten einen brennenden Gartenzaun an einer Doppelhaushälfte. Die Glasscheibe der Terrassentür war gerissen. Nachbarn hatten bereits mit dem Löschen begonnen. Im Haus befanden sich keine Personen mehr. Die Feuerwehr löschte den Brand und kontrollierte das Wohngebäude. Eine Ausbreitung des Brands oder von Rauch auf das Wohngebäude konnte durch das beherzte Eingreifen der Nachbarn und die Maßnahmen der Feuerwehr verhindert werden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 26 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug, der Leitende Notarzt und die Polizei.

Acht Brandmeldeanlagen lösen aus

Insgesamt war das verlängerte Wochenende zum 1. Mai für die Feuerwehr sehr ereignisreich. Von Freitag bis Montag wurde sie in Ludwigshafen zu 48 Einsätzen gerufen: unter anderem wurden acht Brandmeldeanlagen automatisch ausgelöst, es gab vier Kleinbrände, sieben Kleineinsätze, sieben Tierrettungen, siebenmal mussten Türen geöffnet werden, hinzu kamen der Einsatz bei einem Verkehrsunfall und eine Unterstützung des Rettungsdienstes bei der medizinischen Erstversorgung. Personenschäden oder größere Sachschäden gab es Polizeiangaben zufolge nicht.