Starker Rauch aus dem siebten Stockwerk eines Hauses in der Wredestraße (Mitte) hat am Mittwochnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Der Einsatzraum wurde großräumig abgesperrt, darunter auch die Abfahrt Pylonbrücke/Wredestraße. Die Wohnungen des siebten Obergeschosses wurden vorübergehend geräumt. Letztlich konnte laut Polizei angebranntes Essen in einer Wohnung dieses Stockwerks als Ursache ermittelt werden. Dadurch war es zu der sehr starken Rauchentwicklung bis in den Flur gekommen. Es entstand weder Sach- noch Personenschaden.