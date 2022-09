Nach dem Umzug der Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr von der Parkinsel nach Maudach wird nun auch deren Name angepasst. Den passenden Rahmen für die Umwidmung in „Einheit Maudach“ bildet der Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr am Samstag in der Ignaz-Büttner-Straße 87. Kämmerer Andreas Schwarz wird die Gäste begrüßen.

Das Programm ist von 10 bis 22 Uhr geplant. Dabei soll auch dass Gerätehaus formal an die Einheit Maudach übergeben werden. Spatenstich für den Neubau war im September 2017, Ende August 2020 war es von der Freiwilligen Wehr bezogen worden. Die Kosten für den Neubau direkt neben dem Katastrophenschutzzentrum der Stadt beliefen sich auf rund 2,2 Millionen Euro.

Die Wehreinheit Maudach besteht derzeit aus 75 Mitgliedern. Bei der Freiwilligen Feuerwehr Maudach engagieren sich 44 Männer und 10 Frauen, die Jugendfeuerwehr zählt 21 Mitglieder, von denen fünf weiblich sind. Jahrzehntelang war die Einheit Stadtmitte auf einem Gelände des ehemaligen Grünflächenamts in der Menzelstraße auf der Parkinsel untergebracht, bevor sie wegen Gebäudemängeln Anfang August 2018 vorübergehend in die Katastrophenschutzhalle in die Robert-Mayer-Straße nach Maudach umgezogen war.